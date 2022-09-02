Суд в США отложил решение об изучении изъятых у Трампа документов независимым юристом

Суд по Южному округу штата Флорида отложил решение относительно привлечения независимого юриста к анализу документов, изъятых при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее адвокаты Трампа направили ходатайство с требованием назначить уполномоченного юриста для изучения изъятых из поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) документов. 27 августа судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом в 2020 году, заявила, что намерена удовлетворить ходатайство его адвокатов. Во вторник прокуратура заявила, что выступает против привлечения независимого эксперта.

Ожидалось, что судья вынесет решение по ходатайству защиты Трампа в четверг, однако заседание суда по этому вопросу завершилось без вынесения вердикта. Как указывает NBC, судья заявила, что примет решение позднее. При этом она распорядилась рассекретить более детальный, чем ранее, список документов, изъятых при обыске у Трампа.

Сотрудники ФБР провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде. Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".

26 августа федеральный суд по Южному округу Флориды опубликовал показания агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа. В показаниях, в частности, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул архивному управлению в мае, были секретные сведения. В результате Минюст распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере, - здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Именно такие документы, по информации газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.