Equinor предсказала коллапс на энергетическом рынке ЕС без помощи государств

Правительства стран Евросоюза должны предоставить энергетическим компаниям гарантии ликвидности в размере $1,5 трлн для поддержания функционирования энергетического рынка. С таким утверждением во вторник выступил старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor (бывшая Statoil Хельге Хаугане в интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рынок энергоносителей работает, но для дальнейшего функционирования его производных финансовых инструментов требуется дополнительная ликвидность", - считает он. По словам топ-менеджера, в отсутствии способности компаний самостоятельно удовлетворить слишком высокие маржинальные требования "торговля деривативами может полностью прекратиться".

"По подсчетам Equinor, в условиях резких колебаний цен объем необходимых для обеспечения сделок средств составляет $1,5 трлн", - добавил Хаугане.

Ранее о предоставлении энергетическим компаниям гарантии ликвидности на десятки евро в случае их неплатежеспособности объявили Швеция и Финляндия. Финский министр экономического развития Мика Линтиля заявил, что возможное банкротство предприятий "может сравниться с крахом в 2008 году банка Lehman Brothers и вызовет новый финансовый кризис".