Блинкен обсудил с новым главой МИД КНР поддержание открытых каналов связи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом обсудил вопрос поддержания открытых каналов связи между двумя странами. Соответствующее сообщение глава американской дипломатии опубликовал в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы обсудили отношения между США и КНР, а также поддержание открытых каналов связи", - отметил Блинкен по итогам переговоров.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей решил назначить посла в США Цинь Гана на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель внешнеполитического ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел КНР с 2013 года.

Новый министр заявил, что намерен упорно бороться за мир и развитие на всей планете. Глава внешнеполитического ведомства пообещал приложить все усилия для формирования "мирового сообщества, объединенного единой судьбой".