США отклоняют предложения по покупке нефти

Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку.

"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков… после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период", — заявили в ведомстве.

В октябре Министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США против такой меры.

В декабре сообщалось, что США намерены закупить 3 миллиона баррелей нефти для пополнения запасов стратегического резерва страны.