Маск обсудил с представителями Конгресса политику Twitter в отношении обеих партий

Илон Маск, владеющий компанией Twitter и одноименной соцсетью, в четверг встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Кевином Маккарти и лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, чтобы обсудить политику Twitter в отношении обеих партий. Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Только что встретился с Кевином Маккарти и Хакимом Джеффрисом, чтобы обсудить обеспечение справедливости этой платформы (Twitter) для обеих сторон", - говорится в сообщении. Другие подробности встречи не приводятся.

В начале ноября Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоялись 8 ноября. При этом он написал: "Я сам всегда был независимым, хотя на практике почти всегда голосовал за демократов до этого года".