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Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани третьей мировой войны

США Материалы 29 января 2023 05:28 (UTC +04:00)
Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани третьей мировой войны

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действующий глава США Джо Байден приводит человечество к риску третьей мировой войны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал NBC, ссылаясь на выступление Трампа в штате Южная Каролина.

"Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань Третьей мировой войны", — указал он.

Политик назвал неудачный вывод американских войск из Афганистана по поручению Байдена в 2021 году "самым тяжелым днем ​​в истории США".

Трамп указал на слабую политику действующего президента Соединенных Штатов в области охраны границ с Мексикой, бездействии в растущих показателях смертей от наркотиков, отсутствии образовательных реформ.

Политик также пообещал, что, "как президент", он внесет радикальные изменения в иммиграционную, экономическую и энергетическую политику США, обратит инфляцию вспять, обезопасит границу США с Мексикой и укрепит позиции Америки как мировой державы.

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