США обнаружили еще один китайский зонд в районе Латинской Америки

Власти США полагают, что обнаруженный над Латинской Америкой зонд принадлежит КНР. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим сообщения о воздушном шаре, перемещающемся над Латинской Америкой. По нашим нынешним оценкам, это еще один китайский разведывательный воздушный шар. В настоящий момент у нас нет дополнительной информации, которую мы могли бы предоставить", - сказал он, не уточнив, где именно находится объект. Как отмечала ранее со ссылкой на источники телекомпания CNN, пока нет свидетельств того, что он движется в сторону США.

В минувший четверг пресс-секретарь Пентагона заявил, что власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который находится над континентальной частью страны. По словам Райдера, "шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле". Вместе с тем в американском оборонном ведомстве заявили, что считают опасным сбивать этот шар из-за его внушительных размеров. В Пентагоне также отметили, что власти США "незамедлительно приняли меры после того, как шар был обнаружен, чтобы препятствовать сбору важной информации".

Представитель МИД КНР уточнил, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований". По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса". В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что нештатная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве США, и изъявили готовность поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.