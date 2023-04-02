Юристы Трампа рассчитывают перенести рассмотрение его дела в другой суд

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа рассчитывают, что рассмотрение дела в отношении него удастся перенести в другой суд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, адвокаты Трампа намерены "ходатайствовать о переносе уголовного дела из [суда в нью-йоркском районе] Манхэттен в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд". Как пишет агентство, защита экс-президента считает, что Трамп не может рассчитывать на справедливое разбирательство в суде, где ему, как ожидается, во вторник будут предъявлены обвинения. Агентство подчеркивает, что юристы пока не приняли окончательного решения о подаче соответствующего ходатайства и намерены сначала ознакомиться с содержимым обвинительного заключения.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, как считает прокуратура, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании пришлось фальсифицировать. Текст обвинительного заключения засекречен.

Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Однако если большое жюри решит, что фальсификация была осуществлена, чтобы скрыть или совершить другое преступление, то Трампу может грозить до четырех лет тюремного заключения. В случае подтверждения достоверности информации о выдвижении обвинений Трамп станет первым экс-президентом в истории США, оказавшимся в такой ситуации.