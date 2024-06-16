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Трамп заявил, что не имеет ничего против легальных мигрантов

США Материалы 16 июня 2024 03:00 (UTC +04:00)
Трамп заявил, что не имеет ничего против легальных мигрантов
Фото: Дональд Трамп / Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывший американский лидер Дональд Трамп, неоднократно обещавший устроить самую масштабную за всю историю США депортацию нелегальных мигрантов, заявил, что не имеет ничего против тех, кто попал в страну законным образом, передает Trend.

"Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам, но мы хотим, чтобы они делали это легально. Они должны проходить проверку, попадая сюда", - сказал он, выступая в Детройте (штат Мичиган).

По словам Трампа, высокое число нелегальных мигрантов отнимает рабочие места у граждан США, а также представляет угрозу их безопасности, поскольку многие нелегалы ранее "содержались в тюрьмах и психиатрических клиниках".

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