Трамп заявил, что не имеет ничего против легальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - Бывший американский лидер Дональд Трамп, неоднократно обещавший устроить самую масштабную за всю историю США депортацию нелегальных мигрантов, заявил, что не имеет ничего против тех, кто попал в страну законным образом, передает Trend.

"Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам, но мы хотим, чтобы они делали это легально. Они должны проходить проверку, попадая сюда", - сказал он, выступая в Детройте (штат Мичиган).

По словам Трампа, высокое число нелегальных мигрантов отнимает рабочие места у граждан США, а также представляет угрозу их безопасности, поскольку многие нелегалы ранее "содержались в тюрьмах и психиатрических клиниках".