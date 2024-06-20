США уничтожили высокопоставленного представителя ИГИЛ

БАКУ /Trend/ - Армия США уничтожила высокопоставленного представителя ИГИЛ в Сирии.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

"16 июня Центральное командование в результате авиаудара ликвидировало высокопоставленного функционера ИГИЛ в Сирии Усаму Джамаля Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби", - сообщили в командовании.

Отмечается, что "его смерть подорвет способность организации обеспечивать себя ресурсами и осуществлять террористические атаки".

Согласно информации, информации о жертвах среди мирного населения в результате удара не поступало.