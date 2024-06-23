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Трамп принял решение по поводу кандидата на пост вице-президента

США Материалы 23 июня 2024 19:01 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывший резидент США определился, кто будет кандидатом на пост вице-президента в администрации Дональда Трампа, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, соответствующее заявление Трамп сделал перед митингом своих сторонников в Пенсильвании. Политик сообщил, что этот человек примет участие в телевизионных дебатах с действующим американским президентом Джо Байденом 27 июня, однако пока никто не знает о выборе республиканца.

Отмечается, что основными кандидатами на пост вице-президента Трампа являются губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергум, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и сенатор от Флориды Марко Рубио.

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