В Азербайджане ужесточаются меры борьбы против незаконных денежных переводов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусмотрено привлечение к уголовной ответственности физических лиц, организовавших перевод денежных средств на сумму свыше 50 тысяч манатов путем возмещения или других способов взаиморасчетов, без признаков преступления, предусмотренного статьей о контрабанде.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующие изменения в Уголовный кодекс были обсуждены сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменениям, совершение указанных деяний должностным лицом с использованием своего служебного положения, или в крупном размере рассматривается как отягчающее обстоятельство.

В последние годы правоохранительными органами были выявлены случаи незаконных денежных переводов. Совершившие эти деяния лица, действуя через созданную ими сеть как внутри страны, так и в зарубежных странах, различными способами совершали незаконные денежные переводы из Азербайджана в зарубежные страны или наоборот. Это создает условия для неконтролируемого вывода из страны крупных валютных средств, наносит ущерб финансово-экономической стабильности страны, способствует расширению механизмов отмывания денежных средств.

Законопроектом устанавливается размер штрафов, предусмотренных за совершение указанных деяний, путем внесения соответствующих изменений в статью 190 УК. Одновременно предлагается ввести уголовно-правовые меры в отношении юридических лиц за совершение деяний, предусмотренных статьей 206-1 УК.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)