Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии, пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была закрыта, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

В результате принятых мер были задержаны 6 граждан Азербайджана, в том числе 5 несовершеннолетних. В ходе расследования было установлено, что они пытались незаконно пересечь государственную границу с целью попрошайничества на территории Грузии.

За прошедший период в отношении лиц этой категории было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы и проведено предварительное расследование, несовершеннолетние были переданы комиссии по защите прав несовершеннолетних при соответствующих органах исполнительной власти или в присутствии членов комиссии их родителям. Несмотря на неоднократные разъяснительные беседы с родителями о том, что незаконное пересечение государственной границы является преступным деянием, об ответственности за эксплуатацию детского труда, а также об опасности для жизни несовершеннолетних при перемещении в ночное время суток на территориях, где могут быть дикие животные, подобные попытки фиксируются неоднократно. Госпогранслужба продолжает принимать меры совместно с соответствующими государственными органами по предотвращению подобных попыток.

(Перевод: Нубар Кулузаде)