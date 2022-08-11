Грязевой вулкан в Локбатане - один из активных на Абшероне - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 09:36 в поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Об этом сообщил Trend в четверг генеральный директор Республиканского центра Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, вулкан в Локбатане - один из активных на Абшероне.

"Здесь неоднократно фиксировались сильные извержения. Извержение вулкана, зарегистрированное на территории поселка Локбатан Гарадагского района Баку, продолжалось в течение 4 минут. Оно началось на глубине три километра. Было зафиксировано лишь одно извержение", - сказал Етирмишли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)