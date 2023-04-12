Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 апреля понизилась на 0,47 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,44 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,35 доллара – до 86,46 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара, составив 55,71 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 апреля понизилась на 0,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,08 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.