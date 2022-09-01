Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 августа понизилась на 2,48 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,67 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,45 доллара – до 97,94 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,28 доллара, составив 74,44 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 августа понизилась на 2,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 96,68 доллара за баррель.

Официальный курс на первое сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.