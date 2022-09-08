Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого сентября снизилась на 4,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 92,77 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 4,11 доллара – до 91,28 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,25 доллара, составив 65,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого сентября снизилась на 3,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,18 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.