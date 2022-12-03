Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго декабря понизилась на 1,95 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,43 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на два доллара – до 85,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,21 доллара, составив 54,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго декабря понизилась на 2,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,95 доллара за баррель.

Официальный курс на третье декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.