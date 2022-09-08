Обсуждено сотрудничество в сфере морского транспорта между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили сотрудничестве в сфере морского транспорта.

Об этом сказали в четверг Trend в Государственном морском агентстве при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, председатель правления агентства Ариф Мамедов в ходе встречи с руководителем Главного управления морских дел Турции Уналом Байланом и директором Главного управления верфей и береговых сооружений Сахилем Таном обсудил вопросы сотрудничества межу Азербайджаном и Турцией.

"Стороны затронули вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута в контексте текущей геополитической ситуации, возможности сотрудничества в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MOU) касательно судов, плавающих под флагом Азербайджана, управления портами, обучения моряков, а также внедрения единой системы морского транспорта", - сказали в госагентстве.

В ходе переговоров, как сообщили в пресс-службе, была достигнута договоренность об ускорении процесса подготовки меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным морским агентством Азербайджана и Главным управлением морских дел Турции, а также о проведении обучения инспекторов и операторов.

Отметим, что в рамках визита главы азербайджанского агентства в Турцию ожидается также встреча с представителями администрации порта Стамбула.