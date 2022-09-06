Таджикистан направит гумпомощь в пострадавший от наводнений Пакистан

БАКУ /Trend/ - Завтра утром колонна с гуманитарной помощью отправится из Таджикистана в пострадавший от наводнений Пакистан, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

Как сообщается, гумпомощь состоит из 500 тонн муки, 500 тонн питьевой воды, 1000 тонн угля, 1000 тонн цемента и 2 000 шиферных листов на сумму 12,2 миллиона сомони (1,1 миллиона долларов).

"Сегодня народ Пакистана сталкивается с серьезными проблемами из-за проливных дождей и наводнений, которые продолжаются уже более месяца. В результате стихийных бедствий в Пакистане погибло 1265 человек, более миллиона домов, дорог и других объектов инфраструктуры полностью разрушены", - говорится в сообщении.