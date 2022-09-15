Таджикистан и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября встретился с Президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

В ходе встречи Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин подписали следующие документы о сотрудничестве:

- меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;

- меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере "зеленого роста" между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;

- дополнительные протоколы по реализации проекта строительства отдельных участков второй фазы автомобильной дороги Душанбе-Кульма.