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Таджикистан и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Таджикистан Материалы 15 сентября 2022 11:42 (UTC +04:00)
Таджикистан и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября встретился с Президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

В ходе встречи Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин подписали следующие документы о сотрудничестве:

- меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;

- меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере "зеленого роста" между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;

- дополнительные протоколы по реализации проекта строительства отдельных участков второй фазы автомобильной дороги Душанбе-Кульма.

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