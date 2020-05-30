В Иране от коронавируса скончались еще 57 человек

БАКУ/Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 57 человек.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

По его словам, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране достигло 7 734 человек.

Представитель министерства отметил, что за прошедшие сутки выявлено 2 282 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 148 950 человек, из них состояние 2 533 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшее время излечились и были выписаны домой 116 827 человек. Для выявления случаев инфицирования в Иране проведены свыше 915 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов)