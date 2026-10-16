Official exchange rates of Azerbaijani manat on October 16

BAKU, Azerbaijan, October 16. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates of the Azerbaijani manat against foreign currencies for October 16.
According to the CBA, the official exchange rate of the US dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.
The euro exchange rate stood at 1.9090 manat, while one Turkish lira was 0.0343 manat and 100 Russian rubles were 2.0290 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|1.7
|
1 euro
|
EUR
|1.909
|
1 Australian dollar
|
AUD
|1.1809
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|0.553
|
1 UAE dirham
|
AED
|0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|0.1266
|
1 Czech crown
|
CZK
|0.0784
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|0.2541
|
1 Danish krone
|
DKK
|0.2554
|
1 Georgian lari
|
GEL
|0.655
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|0.2166
|
1 Indian rupee
|
INR
|0.0179
|
1 British pound sterling
|
GBP
|2.2616
|
1 Swedish krona
|
SEK
|0.1711
|
1 Swiss franc
|
CHF
|2.0562
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|0.5492
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|1.1992
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|5.4673
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|0.3755
|
1 Qatari rial
|
QAR
|0.4663
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|0.0194
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|0.5246
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|0.0948
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|0.1799
|
100 Uzbek som
|
UZS
|0.0142
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|0.6116
|
1 Polish zloty
|
PLN
|0.4369
|
1 Romanian leu
|
RON
|0.3579
|
100 Russian rubles
|
RUB
|2.029
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|0.0163
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|1.3267
|
1 Saudi rial
|
SAR
|0.453
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|2.3018
|
1 Turkish lira
|
TRY
|0.0343
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|0.0379
|
100 Japanese yen
|
JPY
|1.0771
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|0.9613