Azerbaijan's banks ranked by loan portfolio in Q3 2026

BAKU, Azerbaijan, October 23. The loan portfolios of banks operating in Azerbaijan in the third quarter of 2026 have been disclosed, according to the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The International Bank of Azerbaijan (ABB) ranked first, with a loan portfolio of $4.62 billion.
Kapital Bank ranked second, with $3.76 billion, followed by Pasha Bank in third place, with $2.35 billion.
Bank Melli Iran's Baku branch had the smallest loan portfolio, at $1.64 million.
The ranking of banks by loan portfolio size is presented below.
|Rank
|Bank
|Loan portfolio ($ million)
|1
|International Bank of Azerbaijan (ABB)
|4,620.08
|2
|Kapital Bank
|3,759.59
|3
|PASHA Bank
|2,354.08
|4
|Xalq Bank
|1,124.07
|5
|Bank Respublika
|1,033.97
|6
|Unibank
|898.96
|7
|AccessBank
|836.25
|8
|Bank of Baku
|689.40
|9
|Yelo Bank
|676.64
|10
|Rabitabank
|603.18
|11
|Ziraat Bank Azerbaijan
|558.26
|12
|Azer-Turk Bank
|555.83
|13
|TuranBank
|394.01
|14
|Expressbank
|348.45
|15
|Yapı Kredi Bank Azerbaijan
|331.28
|16
|Premium Bank
|292.15
|17
|AFB Bank
|243.17
|18
|Azerindustry Bank
|232.16
|19
|VTB Bank Azerbaijan
|178.85
|20
|Eurasia Bank
|82.08
|21
|Bank Melli Iran (Baku branch)
|1.64