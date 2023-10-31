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Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане - Распоряжение (Дополнено)

Политика Материалы 31 октября 2023 18:37 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:38)

БАКУ /Trend/ – Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в “Предел штатной численности работников прокуратуры Азербайджанской Республики и других работников, принятых на работу в органы прокуратуры Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики", утвержденный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 18 ноября 2014 года № 869.

Как передает во вторник Trend, согласно распоряжению, утверждены изменения в "Предельную штатную численность работников прокуратуры и других работников, принятых на работу в органы прокуратуры, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики", утвержденную распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 18 ноября 2014 года №869 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2014, №11, статья 1471; 2021, №8, статья 949).

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