Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального спасения

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Trend, поздравление с изображением флагов Турции и Азербайджана под заголовком: «Мы едины… Наше слово едино... Наша сила едина!» опубликовано на официальной странице оборонного ведомства в социальных сетях.

«Поздравляем дружественный и братский Азербайджан с Днем национального спасения. Сердечно приветствуем народ Азербайджана. Будем и далее поддерживать наших братьев и в горе, и в радости», – говорится в поздравлении.