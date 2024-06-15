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Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального спасения

Политика Материалы 15 июня 2024 19:48 (UTC +04:00)
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального спасения
Фото: Министерство национальной обороны Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Trend, поздравление с изображением флагов Турции и Азербайджана под заголовком: «Мы едины… Наше слово едино... Наша сила едина!» опубликовано на официальной странице оборонного ведомства в социальных сетях.

«Поздравляем дружественный и братский Азербайджан с Днем национального спасения. Сердечно приветствуем народ Азербайджана. Будем и далее поддерживать наших братьев и в горе, и в радости», – говорится в поздравлении.

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