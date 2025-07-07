Музыкальный вечер контрастов в Баку – от философии и элегантности до экспрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, наполненный звуками высокого искусства. Перед публикой выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова, сообщает Trend Life.

Программа концерта удивила слушателей своей многогранностью и эмоциональной глубиной.

Музыкальное путешествие открылось мощным и философским произведением - 6-й симфонией Арифа Меликова "Контрасты". Энергия и внутреннее напряжение этой симфонии мгновенно захватили зал, погружая слушателей в мир размышлений, борьбы и надежды.

Следующим аккордом прозвучала "Паванна" Габриэля Форе (op.50) - произведение, которое тонко балансирует между элегантной грустью и изысканной меланхолией. Лёгкая, почти воздушная мелодия наполнила зал атмосферой нежности и ностальгии, вызвав искренний отклик в сердцах слушателей.

Завершением вечера стала яркая и эмоциональная сюита Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Джазовые оттенки, американская экспрессия и страсть, заложенные в этом произведении, были переданы оркестром с тонкостью и драйвом, достойными лучших концертных площадок мира. Публика ответила долгими аплодисментами и благодарными возгласами.

Этот концерт стал ещё одним подтверждением высокого мастерства Азербайджанского государственного симфонического оркестра и его способности говорить со слушателем на универсальном языке музыки.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!