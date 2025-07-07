Казахстан ищет новые пути для экспорта нефти через Азербайджан: ставка на Баку–Супса

БАКУ/Trend/ – Казахстан и Азербайджан демонстрируют последовательное укрепление энергетического партнерства, выходящего далеко за рамки обычной логистики. На фоне геополитических трансформаций в регионе, изменения экспортной конъюнктуры и санкционных ограничений для ряда стран Каспийского бассейна, вопрос диверсификации маршрутов экспорта нефти становится для Астаны как никогда актуальным.

Как заявил в интервью Trend министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, Баку–Супса рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений прокачки казахстанской нефти в черноморские порты.

«За первые шесть месяцев этого года по существующим маршрутам было прокачано около 750 тысяч тонн нефти, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил почти полтора миллиона тонн», – сообщил министр.

По его словам, в 2025 году Казахстан планирует сохранить аналогичные объемы поставок, однако при благоприятной экономической конъюнктуре страна готова их увеличить. «Мы на постоянной основе поддерживаем контакты с коллегами из SOCAR и рассматриваем любые возможные транспортные коридоры, включая Баку–Супса», – подчеркнул Аккенженов.

Конкурентные преимущества Баку–Супса

Трубопровод Баку–Супса обладает важными конкурентными преимуществами для компаний, чья нефть по своим характеристикам наиболее подходит для переработки на НПЗ, расположенных на побережье Черного моря. По оценкам экспертов, маршрут сохраняет привлекательность как для производителей нефти, так и для трейдеров, обеспечивая стабильный выход к черноморским портам с возможностью дальнейшей поставки на европейские рынки.

Кроме того, трубопровод с пропускной способностью до 5 миллионов тонн в год остается для Казахстана стратегически важной альтернативой, особенно в условиях необходимости диверсификации экспортных направлений. Баку–Супса сохраняет свою стратегическую значимость и в долгосрочной перспективе, укрепляя роль Азербайджана как ключевого транзитного хаба региона.

Выход за рамки трубопроводов

Как подчеркнул в эксклюзивном интервью Trend председатель правления КазМунайГаз Асхат Хассенов, сотрудничество Казахстана и Азербайджана давно вышло за рамки только транспортировки нефти.

«Мы всегда рассматриваем с нашими коллегами из SOCAR все возможные варианты сотрудничества. Сегодня наблюдается ежегодный устойчивый рост объемов прокачки нефти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан», – отметил он.

По словам Хассенова, взаимодействие компаний распространяется на такие направления, как промышленная безопасность, цифровизация и декарбонизация.

«Это сотрудничество основано на взаимном доверии и интересе со стороны обоих государств и национальных компаний», – резюмировал глава КМГ.

Рост транзита и перспектива увеличения

Как сообщил первый заместитель председателя правления КазМунайГаз Курмангазы Исказиев, Казахстан намерен нарастить объем транзита нефти по маршруту Актау–Баку–Джейхан до 1,7 миллиона тонн уже в 2025 году.

«Объем транзита казахстанской нефти в направлении Актау–Баку–Джейхан в рамках соглашения с SOCAR увеличен до 1,4 миллиона тонн или на 27%, а в этом году этот показатель планируется довести до 1,7 миллиона тонн», – подчеркнул Исказиев, выступая на расширенной коллегии Минэнерго Казахстана.

Этот рост показывает не только экономическую целесообразность маршрута, но и высокий уровень политической и операционной координации между странами. Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти, а в марте 2023 года была осуществлена тестовая отгрузка 7 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган.

По итогам 2024 года объем транспортировки нефти из Казахстана достиг 83,5 миллиона тонн, что на 4% выше уровня предыдущего года.

Энергетическая связка, укрепляющая стабильность региона

Энергетическое партнерство Азербайджана и Казахстана приобретает качественно новый уровень, сочетая в себе традиционную нефтяную кооперацию с развитием «зеленых» и цифровых инициатив. Для Казахстана маршруты через территорию Азербайджана – это возможность снизить транспортные риски и расширить географию экспорта, а для Баку – укрепить статус ключевого хаба Каспийского региона, через который проходят крупнейшие энергопотоки на мировые рынки.

При этом оба государства демонстрируют готовность совместно адаптироваться к новым глобальным вызовам, обеспечивая не только энергетическую безопасность, но и устойчивое развитие своей экономики.