Alstom подписывает контракт на строительство линии высокоскоростных поездов в Турции

БАКУ/Trend/ - Компания Alstom подписала контракт с компанией RESA на поставку системы жесткого катафореза для линии высокоскоростных поездов Халкалы-Капыкуле, которая укрепит транспортную инфраструктуру Стамбула, увеличив перевозки пассажиров на 80 процентов, а грузовые перевозки - на 45 процентов, сообщает в понедельник Trend.

Система жёсткого контактного провода от Alstom, которая впервые будет использована на линии YHT в Турции, будет расположена в двухпутном тоннеле длиной около 7 километров и шириной 8,3 метра каждый, который пройдет под жилыми районами и озером Кючюкчекмедже. Эта линия укрепит транспортную инфраструктуру Стамбула и внесет вклад в его экономику, обеспечив 80-процентный рост пассажирских перевозок и 45-процентный рост грузовых перевозок.

Предоставляя глобальные услуги в 63 странах в области железнодорожных транспортных систем, компания Alstom делает шаги в будущее благодаря своим новым инвестициям в Турцию, где она работает уже более 70 лет. В 2023 году компания создала Инженерно-технологический центр Alstom Turkey, глобальный инженерный центр по сигнализации железнодорожных систем в Турции, в 2024 году открыла завод по производству компонентов железнодорожных систем в Бурсе и начала экспорт из Турции в Европу. Alstom также введет в эксплуатацию Лабораторию интеграции систем сигнализации и испытательный центр, который станет центром испытаний систем сигнализации железных дорог, созданным частным сектором в Турции, к концу 2025 года.

Генеральный директор Alstom Türkiye Керем Бугай заявил, что система жёсткого контактного провода от Alstom будет впервые использована на линии YHT в Турции

"Мы продолжим вносить свой вклад в развитие железнодорожной системы нашей страны с помощью проектов и инвестиций. Несмотря на то, что мы являемся глобальной, мы - местная компания".

Керем Бугай, который заявил, что Alstom Türkiye позиционируется как местная компания, сказал: "Благодаря нашим инвестициям, сильной местной организации и возможностям, которые мы развили на благо сектора, мы предлагаем услуги от А до Я в качестве надежного делового партнера, который добавляет силу к власти Турции. В то время как мы решительно поддерживаем Генеральный план развития транспорта, который формирует будущее железнодорожного транспорта Турции, и цели по чистому нулевому выбросу углерода на 2053 год, мы также обучаем инженеров железнодорожных систем будущего всей нашей работой, особенно в нашем инженерно-технологическом центре".

Заявив, что с завода в Бурсе поставляются компоненты железнодорожных систем для проектов Alstom в Европе, Бугай сказал, что в ближайшие два года планируется увеличить производственные мощности и количество рабочих мест на заводе в Бурсе в два с половиной раза.

Бугай также заявил, что более 25 турецких поставщиков, с которыми они работают, имеют доступ к рынку стоимостью от 30 до 50 миллионов евро в год.

В эксплуатацию введено 150 тысяч единиц железнодорожной техники

Обладая более чем 100-летним глобальным опытом и насчитывая свыше 86 тысяч сотрудников, компания Alstom работает в 63 странах, включая Турцию, и на сегодняшний день ввела в эксплуатацию 150 тысяч единиц железнодорожной техники по всему миру. От высокоскоростных поездов до метро, от монорельсов до трамваев, от систем "под ключ" до услуг, инфраструктуры, сигнализации и цифровых решений для мобильности, Alstom объединяет своих клиентов с умными и устойчивыми решениями железнодорожных систем в различных областях и стремится сократить углеродный след в железнодорожных системах для более пригодного для жизни мира в будущем.

Штаб-квартира Alstom Türkiye была позиционирована как региональный центр для Турции, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, в частности, для решений в области сигнализации и инфраструктуры.