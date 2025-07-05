Youtube-канал VMedia: В Москве действительно полагают, что можно сохранять дружеские отношения со страной, где глава СК – Бастрыкин, а вице-спикер – Пётр Толстой? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Youtube-канал VMedia в своем новом видео рассказывает о том, что одним из основных организаторов и дирижеров этнически мотивированных репрессий в Екатеринбурге и других городах России является глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. https://www.youtube.com/watch?v=oqBytd-iEHE

В фильме цитируется статья на Day.az политолога Фуада Ахундова, который отмечает, что свою пещерную неприязнь к «мигрантам» глава Следкома демонстрирует открыто и давно стоит за «антимигрантской» политикой Кремля.

Например, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин назвал центральноазиатских мигрантов с паспортами РФ «так называемыми русскими» и заявил, что «как можно больше» из них нужно отправить на войну в Украину.

Именно во многом с подачи Бастрыкина в политический лексикон вброшен фашистский термин «этнические преступные группировки». При этом «особую любовь» глава Следкома испытывает именно к азербайджанской диаспоре в России.

Так, в 2023 году с его подачи российские силовики под прикрытием официальной версии поиска «уклонистов от призыва» устроили «жёсткие рейды» на азербайджанских свадьбах в российских городах. В 2024 году произошла провокация со «слитым» в сеть видео студентов московского финансово-юридического университета МФЮА. В 2021 году в Новосибирске произошел шокирующий случай - дорожный автоинспектор при проверке автомобиля на дороге убил 19-го Векила Абдуллаева выстрелом в голову. И вот недавно последовал новый инцидент, уже в Екатеринбурге - с пятью погибшими, полусотней задержанных и масштабными последствиями для двусторонних отношений Азербайджана и России…

В фильме также говорится о хамских заявлениях «по теме» вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, который уже не первый раз делает подобные заявления.

«В Москве действительно полагают, что можно сохранять дружеские отношения со страной, где глава Следственного комитета – Бастрыкин, а вице-спикер – Пётр Толстой?», - цитирует VMedia статью на Day.az.