Не упусти яркие скидки и возможности этого летнего сезона! С
картой рассрочки Yelo ты можешь покупать любимые товары у партнёров
и платить за них в рассрочку на срок от 2 до 24 месяцев — без
процентов и комиссии. Эта возможность, доступная в широкой
партнёрской сети, делает покупки ещё проще и удобнее.
Пользоваться картой очень легко — при оплате тебе не нужно предъявлять физическую карту. Просто сообщи кассиру, что хочешь оформить покупку в рассрочку, и подтверди запрос, который поступит в мобильное приложение Yelo.
Чтобы сделать летний шопинг ещё приятнее и выгоднее, закажи карту рассрочки Yelo уже сегодня и оцени все её преимущества: https://bit.ly/4lBAnCT.
Есть дополнительные вопросы о банковских услугах (например: что такое карта рассрочки?) ? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Покупай у партнёров — плати в рассрочку без переплат!
Не упусти яркие скидки и возможности этого летнего сезона! С
картой рассрочки Yelo ты можешь покупать любимые товары у партнёров
и платить за них в рассрочку на срок от 2 до 24 месяцев — без
процентов и комиссии. Эта возможность, доступная в широкой
партнёрской сети, делает покупки ещё проще и удобнее.