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Покупай у партнёров — плати в рассрочку без переплат!

Экономика Материалы 4 июля 2025 10:48 (UTC +04:00)
Покупай у партнёров — плати в рассрочку без переплат!

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Не упусти яркие скидки и возможности этого летнего сезона! С картой рассрочки Yelo ты можешь покупать любимые товары у партнёров и платить за них в рассрочку на срок от 2 до 24 месяцев — без процентов и комиссии. Эта возможность, доступная в широкой партнёрской сети, делает покупки ещё проще и удобнее.

Пользоваться картой очень легко — при оплате тебе не нужно предъявлять физическую карту. Просто сообщи кассиру, что хочешь оформить покупку в рассрочку, и подтверди запрос, который поступит в мобильное приложение Yelo.

Чтобы сделать летний шопинг ещё приятнее и выгоднее, закажи карту рассрочки Yelo уже сегодня и оцени все её преимущества: https://bit.ly/4lBAnCT.

Есть дополнительные вопросы о банковских услугах (например: что такое карта рассрочки?) ? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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