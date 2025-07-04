Покупай у партнёров — плати в рассрочку без переплат!

Не упусти яркие скидки и возможности этого летнего сезона! С картой рассрочки Yelo ты можешь покупать любимые товары у партнёров и платить за них в рассрочку на срок от 2 до 24 месяцев — без процентов и комиссии. Эта возможность, доступная в широкой партнёрской сети, делает покупки ещё проще и удобнее.



Пользоваться картой очень легко — при оплате тебе не нужно предъявлять физическую карту. Просто сообщи кассиру, что хочешь оформить покупку в рассрочку, и подтверди запрос, который поступит в мобильное приложение Yelo.



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