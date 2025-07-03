На суде заслушаны показания о пытках, которым подвергались азербайджанцы, взятые в плен и заложники вооруженными силами Армении (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 3 июля продолжился судебный процесс по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав судей, рассматривающих дело, прокуроров, осуществляющих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В ходе судебного разбирательства дали показания лица, взятые в плен и заложники на территориях Азербайджана, некогда оккупированных вооруженными силами Армении, а также лица, получившие ранения и получившие иные увечья в результате огня, открытого военнослужащими Армении.

Пострадавший Мобиль Ахмедзаде заявил, что 8 ноября 2020 года снаряд, выпущенный из танка вооруженных сил Армении, упал рядом с ним и взорвался, в результате чего он потерял сознание, получив тяжелые осколочные ранения обеих ног. Он оставался в лесу 5 дней, а когда очнулся 13 ноября 2020 года, то увидел, что лежит на носилках в салоне автомобиля «Газель», а рядом с ним находится неизвестный человек в военной форме. Он попросил воды на азербайджанском языке, но тот ударил его ногой по голове и не дал ему воды. После этого действия он понял, что попал в плен к армянам. Затем он снова потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что обе его руки привязаны к кровати веревками, а правая нога отрезана до бедра. Пострадавшего доставили в столицу Армении Иреван. Во время плена его несколько раз пытали. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева потерпевший сообщил, что 14 декабря 2020 он был передан азербайджанской стороне.

Пострадавший Фазаил Асадов рассказал, что 7 мая 1992 года во время обороны города Шуша в результате огня, открытого вооруженными силами Армении, получил пулевое ранение в правое бедро. Тогда погибли Гасанов Али и Дашдемиров Эльбрус, участвовавшие вместе с ним в обороне города, Насир и Али, сотрудник Гахского районного отделения полиции, пропали без вести, а Али Расулов, Ахмед и Полад из Газахского района получили осколочные ранения в различные части тела.

Потерпевший Эльдар Абдуллаев рассказал, что был взят в плен в июне-июле 1993 года военнослужащими вооруженных сил Армении в Агдеринском район в раненом состоянии. При взятии в плен он получил огнестрельные ранения в правую руку, левую ногу и грудь и потерял сознание от потери крови. Затем его доставили в город Ханкенди и содержали в детской больнице там до конца марта 1994 года, то есть до передачи азербайджанской стороне. За это время он стал свидетелем невообразимых зверств, творимых армянскими военнослужащими в отношении азербайджанских пленных. В ответ на вопрос начальника отдела по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова потерпевший заявил, что в плену он ежедневно подвергался различным видам давления и бесчеловечному обращению. Несмотря на ранение, ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Армянские охранники и армянские солдаты, пришедшие в больницу, регулярно избивали раненых азербайджанских пленных прикладами автоматов, резиновыми дубинками и ногами. Пока он лежал в постели, армяне наносили удары по раненым местам, прикладывали к телу зажженные сигареты и наносили удары ножом по здоровой ноге.

Армяне также врывались в палаты, где содержались азербайджанские женщины и дети, избивали их и пытали. Во время содержания в детской больнице он стал свидетелем избиения и убийства одного раненого азербайджанца.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он отметил, что из армян, находящихся там, помнит только имя Альберта Восканяна, который участвовал в обмене пленными. Хотя А. Восканян лично его не избивал, после разговора с ним и ухода он отдал армянским охранникам приказ пытать его, и этот приказ был жестоко выполнен.

Пострадавший Эльнур Мехтиев рассказал, что находился в армянском плену в Ханкенди 6 месяцев и во время пыток потерял здоровье. Он рассказал, что после пленения в феврале 2000 года армянские солдаты жестоко избивали его кулаками, ногами и прикладом автомата. Они привязали его веревкой к столбу и держали босиком на снегу с ночи до утра. Из-за обморожения у него замерзли ноги, в результате чего ему ампутировали все пальцы на левой ноге. В июле 2000 года его вывезли в Армению и содержали там в следственном изоляторе. 18 июля того же года он был освобожден из плена и передан Азербайджану.

Отвечая на вопросы прокуроров, он сказал, что не сопротивлялся после пленения, а подвергался пыткам именно потому, что был азербайджанцем.

Потерпевший Интигам Мамедов в своих показаниях заявил, что участвовал в боевых действиях в 1992 году. Он был ранен в правую ногу близ села Ашагы Вейселли Физулинского района и потерял сознание от потери крови, после чего был взят в плен армянскими военнослужащими. Сразу после взятия в плен его отвели в подвал дома в Ходжавендском районе и держали в этом подвале до 10 декабря того же года, то есть до момента передачи Азербайджану. В течение 35 дней, которые он находился в плену, несмотря на ранение, его регулярно жестоко избивали и подвергали жестоким пыткам. В первый день пребывания в подвале к нему пришел пожилой армянин и, не говоря ни слова, подверг его различным пыткам.

Пострадавший Шахруз Алиев рассказал, что в феврале 1992 года вооруженные силы Армении полностью окружили село Гарадаглы в Ходжавенде, где он жил. Они взяли жителей села в плен и увезли их в Ханкенди. Большинство молодых людей были расстреляны по дороге. Во время его плена армянские военные избивали его и других пленных железными предметами каждый день. Затем они выводили их во двор на морозе и держали на снегу в течение нескольких часов. Некоторые умерли от пыток во время избиений. Пострадавший рассказал, что был освобожден из плена через 54 дня. Армяне убили его дядю Габиля Зейналова и двоюродного брата Халига Алиева. Вместе с ним в плен попал и его брат Ветен Алиев, но о судьбе брата он ничего не знает, так как в плену они содержались отдельно.

Пострадавший Худаят Тагиев рассказал, что из-за ситуации в селе Гарадаглы другие члены семьи покинули село. Он отметил, что село было в осаде с 10 февраля 1992 года. Военнослужащие вооруженных сил Армении вошли в здание правления колхоза, взяли в плен жителей села и выстроили их в ряд. Молодых мужчин посадили в одну машину, а женщин и стариков в другую. В это время армянские военнослужащие пытали и избивали Эльдара Дадашева. Увидев, что Эльдар умирает, армянин по имени Мамвел убил его из пистолета. Немного пройдя, армяне выбросили из машины Демира Гусейнова и Фадаила Гусейнова и убили их. Затем армянские солдаты снова остановили машины в местечке под названием «Бейлик багы» и убили более 30 жителей села. Затем их привезли в город Ханкенди и поместили в подвал. Пробыв там сутки, 20 жителей села, включая его, были доставлены в тюрьму в Ханкенди. За это время армяне подвергли их различным жестоким пыткам и бесчеловечному обращению. 30 марта его и еще 9 человек освободили на так называемом «Гарагаджском кладбище» в Агдамском районе и передали Азербайджану.

Пострадавший Айдын Ахмедов был взят в плен раненым в селе Кяркиджахан 28 декабря 1991 года военнослужащими вооруженных сил Армении и 366-го полка бывшей советской армии. В это же время вместе с ним были взяты в плен еще несколько человек. Как только армяне взяли их в плен, они нанесли им различные удары по разным частям тела кусками железа и дерева, прикладом автомата, избили их, посадили в машину и доставили в следственный изолятор особого режима в городе Ханкенди. Там его подвергли жестоким пыткам и избиениям различными твердыми предметами.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, А. Ахмедов сообщил, что при взятии в плен получил осколочные ранения в ногу и голову. Несмотря на полученные ранения, армянские военнослужащие избивали его ногами и прикладом автомата по пораженным местам. В течение примерно 10-12 дней, которые он содержался в этой тюрьме, армянские охранники по нескольку раз в день заходили в его камеру и жестоко избивали его. Затем они продали его за деньги армянину по имени Сержик. Через полгода они передали его азербайджанской стороне.

Потерпевший Низами Исмаилов в своих показаниях заявил, что пострадал во время агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана. В феврале 1992 года, когда вооруженные силы Армении обстреляли Шушу из артиллерийских орудий, он и его мать получили ранения. Он отметил, что в результате агрессивной войны, развязанной Арменией, он потерял здоровье, близких и дом.

Пострадавший Идаят Аскеров сообщил, что 28 декабря 1993 года Агдамский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, в результате чего он получил огнестрельные ранения в ноги и левую руку и упал на землю. Армянские военнослужащие взяли его в плен, а находившегося рядом с ним человека убили. В своих показаниях пострадавший отметил, что до 28 ноября 1994 года находился в плену на гауптвахте воинской части возле города Ханкенди, до 27 декабря содержался в Шушинской тюрьме, а до 8 мая 1995 года — в городской детской больнице в Ханкенди. 8 мая он был возвращен азербайджанской стороне. За все время пребывания в плену И.Аскеров подвергался постоянным избиениям и тяжелым пыткам со стороны армян в военной и гражданской форме — среди них были лица по имени Армен, Самвел и другие, имена которых он не запомнил. Они избивали его кулаками, ногами, железными и резиновыми дубинками.

Пострадавший Агиль Гулиев в своих показаниях сообщил, что в феврале 1992 года, во время оккупации села Гарадаглы, жители села подверглись чудовищным зверствам. Мирных жителей сжигали заживо, дома обстреливались из тяжелой техники. По словам пострадавшего, тогда он и получил огнестрельные ранения обеих ног. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по специальным поручениям Тугая Рагимли, А.Гулиев заявил, что в результате военных действий он потерял здоровье, а его имущество было разграблено армянами при оккупации Ходжавендского района.

Пострадавший Таир Джафаров сообщил, что 18 мая 1992 года, во время оккупации Лачина, он был взят в плен армянскими военнослужащими. Его доставили в Ханкенди, где он удерживался в плену до середины июля. Затем его повезли в Ходжалы, после — в Ходжавенд, а впоследствии — на территорию Армении, в Горисский район. 13 августа того же года он был передан Азербайджану.

Т. Джафаров сообщил, что, как и другие пленные, подвергался пыткам. За все время пребывания в плену ему ежедневно давали лишь кружку воды и маленький кусок черствого хлеба. Пострадавший отметил, что все издевательства были обусловлены его принадлежностью к азербайджанскому народу. Во время содержания в Ханкенди ему вырвали зуб плоскогубцами.

Пострадавший Фикрет Асланов также был взят в плен, будучи раненым. Его перевезли в Армению, где он провел один год и девять месяцев в следственном изоляторе. Вместе с ним в плену и заложниках содержались и другие азербайджанцы. В своих показаниях пострадавший сообщил, что во время пребывания в Иреване азербайджанские пленные подвергались чудовищным пыткам. Их привлекали к принудительным работам. В результате истязаний некоторые из пленных погибли. Тела двух убитых азербайджанцев были захоронены во дворе женской тюрьмы в Иреване.

Пострадавший Таджир Исмаилов в своих показаниях сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалы подвергся массированному обстрелу со всех сторон. В то время Т.Исмаилов служил полицейским в Ходжалинском аэропорту. Он отметил, что во время оккупации Ходжалы мирным жителям не оставили ни единого выхода. Город находился в осаде и подвергался обстрелу. Захвату Ходжалы предшествовал массированный обстрел из тяжелой техники. Во время атак основным объектом были мирные жители. Армения, обстреливая Ходжалы, Мешели и Гарадаглы, пыталась запугать азербайджанское население. В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой пострадавший сообщил, что в результате военных действий он потерял 14 родственников. При оккупации Ходжалы враг взял в плен его брата Видади Исмаилова, которого избивали в плену и сломали обе руки. Позже его брата и еще двоих ходжалинцев, имена которых пострадавший не вспомнил, расстреляли.

Пострадавший Анар Мамедов сообщил, что 23 сентября 1993 года в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, он получил осколочное ранение правой ноги. В раненом состоянии он был взят в плен армянскими военнослужащими и сначала содержался в отделении полиции Ходжавендского района, а затем — в городской детской больнице в Ханкенди. В этой больнице он неоднократно подвергался жестоким избиениям и пыткам со стороны армянских надзирателей. В результате сильного удара палкой у него сломалась кость на спине, и он долгое время провел в гипсе. 8 июня 1995 года он был освобожден из плена на территории Агдамского района и возвращен в Азербайджан.

Пострадавшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

В ходе судебного заседания были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Судебный процесс будет продолжен 4 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.