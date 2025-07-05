В Академии СГБ состоялся очередной выпуск офицеров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля в Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась торжественная церемония в связи с выпускниками.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации пресс-службы Службы государственной безопасности.

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники Службы, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав Академии, выпускники и их родители.

Сначала был посещен памятник общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутый перед Музеем Гейдара Алиева Академии, и с глубоким уважением была почтена светлая память великой личности. После того, как минутой молчания была почтена память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана, прозвучал Государственный гимн, вслед за этим выпускникам были вручены дипломы Академии.

Затем начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев выступив, поздравил выпускников с успешным окончанием Академии и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности. Начальник Службы заявил, что молодые офицеры, окончившие это учебное заведение, которое носит имя Великого лидера, должны основывать свою деятельность на принципах вечной преданности Родине и народу, поставив перед собой высшей целью обязанность защиты безопасности государства, всегда должны быть бдительными, должны увековечить наследие профессионализма великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Генерал-полковник Али Нагиев, подчеркнув, что материально-техническая база и кадровый потенциал Академии с каждым годом всё больше совершенствуются, подробно рассказал о проводимой работе по адаптации уровня образования в этом учреждении в соответствии с требованиями современности, а также о постоянном улучшении существующих условий в Академии и отметил, что успехи курсантов этого специализированного высшего учебного заведения в последние годы в конкурсах знаний, являются логическим результатом перечисленных факторов.

В конце своего выступления начальник Службы Али Нагиев выразил твердую веру в то, что офицеры, окончившие Академию, будут добросовестно исполнять свои обязанности в структурных подразделениях СГБ, где им предстоит работать, и преданно служа политическому курсу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, займут достойное место в рядах органов безопасности.

Другие выступавшие выразили глубокую уверенность в том, что выпускники смогут достойно применить полученные в Академии знания и навыки в своей дальнейшей деятельности, а также поблагодарили за оказанное курсантам внимание и созданные здесь условия.

Торжественная церемония завершилась фотографированием на память.

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