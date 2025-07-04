Будут обновлены данные, отображаемые в удостоверении личности граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) одобрил в первом чтении предложение о добавлении информации о месте жительства и гражданстве к информации, указанной в удостоверении личности граждан Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, предложенный проект изменений в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" был вынесен на обсуждение на заседании внеочередной сессии парламента, проходящем 4 июля.

Сообщается, что проект изменений подготовлен с целью привести удостоверение личности гражданина Азербайджана в соответствие с требованиями стандарта №9303 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также устранить определённые трудности, возникшие при использовании удостоверения личности.

Согласно информации, удостоверение личности гражданина Азербайджана также используется как документ для проезда (в отношении Турции). Отсутствие информации о месте жительства в удостоверении вызывает определённые трудности при его использовании. В связи с этим возникла необходимость внести изменения в форму и состав информации, содержащейся в удостоверении личности. Поэтому предлагается обновить перечень данных, отображаемых в удостоверении.

Таким образом, к информации, указанной в удостоверении личности, будут добавлены данные о месте жительства и гражданстве. В то же время на электронном носителе (чипе) предлагается хранить только наиболее необходимые данные по сравнению с предыдущим вариантом.

Другое предлагаемое изменение заключается в том, что данные о семейном положении гражданина, его родителях, детях, военной обязанности и др. больше не будут отображаться непосредственно на электронном носителе, а будут храниться и защищаться криптографически через IAMAS (межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему). Криптографическая защита данных, связанных с удостоверением личности, направлена на обеспечение их конфиденциальности, целостности и защиты от несанкционированного вмешательства.

В законопроекте также предлагаются изменения в правилах выдачи удостоверения.

К случаям, при которых требуется замена удостоверения личности, добавляется изменение места жительства. Кроме того, в случае выявления технической ошибки или ошибки по содержанию в удостоверении или его электронном носителе, предполагается внесение исправлений без взимания государственной пошлины.

Таким образом, предлагаемые изменения обеспечат более современное, безопасное и оперативное управление данными, связанными с удостоверением личности, а также упростят процедуры оформления документов и предоставления услуг гражданам.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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