Азербайджан расширяет торговые связи со странами ОЭС
Фото: Азертадж
Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB