Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора - Али Копуз

ШУША /Trend/ - Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Турции (TOBB) Али Копуз во время выступления на бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Шуша.

"С реализацией этого проекта будет введен в эксплуатацию коридор с востока на запад, которым будут пользоваться все", - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан, экономика которого быстро развивается, предлагает широкие возможности для бизнеса.

Говоря о вызовах, стоящих перед ОЭС, Али Копуз сказал, что в регионе имеются проблемы с логистикой. "Необходимо обеспечить расширение торговли, улучшить условия труда. Мы должны привлечь инвесторов", - добавил он.

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