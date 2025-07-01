Проводится предварительное расследование по факту взрыва на киностудии "Азербайджанфильм"

БАКУ /Trend/ - Управлением криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится предварительное расследование по факту взрыва, сопровождавшегося пожаром, произошедшего 26 июня около 23:00 на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает Trend, в рамках комплексных следственных мероприятий на территорию, наряду с сотрудниками прокуратуры, были привлечены оперативные группы Агентства Азербайджанской Республики по разминированию и министерства по чрезвычайным ситуациям, проведен осмотр места происшествия.

Среди обнаруженных предметов патроны, петарды, гильзы, баллоны с пропаном, а также различные виды взрывчатых веществ, использовавшихся в учебных целях.

Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а Агентство по разминированию и МЧС - работы по обезвреживанию и очистке местности.

В целях обеспечения безопасности на место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи.

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