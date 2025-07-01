Президент Ирана посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан 3-4 июля совершит визит в Азербайджан.

Об этом во вторник сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, президент Ирана примет участие в XVII Саммите стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведение которого планируется в городе Ханкенди.

Напомним, что на днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана на Саммит ОЭС в Азербайджане.

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