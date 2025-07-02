Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха.

Как передает Trend, об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Особую благодарность мы выражаем за помощь в возрождении Карабаха. Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры – именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков», - отметил Президент Ильхам Алиев.