Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

Политика Материалы 2 июля 2025 18:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха.

Как передает Trend, об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Особую благодарность мы выражаем за помощь в возрождении Карабаха. Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры – именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Лента

Лента новостей

Читать все новости