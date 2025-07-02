В Лачине прошла панельная сессия на тему "Роль женщин в устойчивом развитии" (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачине состоялась панельная сессия на тему "Роль женщин в устойчивом развитии".

Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие прошло под модераторством временного исполнительного директора Центра чистой энергии ОЭС Айсель Ягубовой.

Панельная сессия была посвящена вопросам "Какие экономические инструменты наиболее эффективны для укрепления женского "зеленого" бизнеса в странах ОЭС?", "Как можно ускорить цифровую инклюзивность и инновации посредством совместного сотрудничества?" и т. д.

На сессии выступили заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Ализа Солтонбекова, заместитель министра семьи и социальных служб Турции Леман Енигюн, заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова, директор департамента по вопросам ОЭС и многостороннего экономического сотрудничества министерства иностранных дел Ирана Бехзад Азарс, глава Научного фонда ОЭС Сеид Комаил Тайиби и специалист по промышленному развитию Организации Объединенных Наций (ЮНИДО) Татьяна Чернявская.

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