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Али Асадов обсудил с Эрсином Татаром вопросы сотрудничества в ряде сфер

Политика Материалы 2 июля 2025 20:43 (UTC +04:00)
Али Асадов обсудил с Эрсином Татаром вопросы сотрудничества в ряде сфер

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе встречи была подчеркнута значимость участия Президента Северного Кипра – страны, обладающей статусом наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в городе Ханкенди.

Как было отмечено, в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.

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