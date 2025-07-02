Узбекистан предлагает учредить инвестиционный фонд ОЭС по поддержке инфраструктурных проектов

ШУША /Trend/ - Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов предложил учредить инвестиционный фонд ОЭС по поддержке совместных производств инфраструктурных проектов.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, командированный в город Шуша, об этом Даврон Вахабов сказал в ходе 6–го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

По его словам, фонд может стать инструментом финансирования для запуска индустриальных зон, логистических хабов и перерабатывающих предприятий. Вахабов также предложил инициировать ежегодный экономический форум и товарную ярмарку стран ОЭС на ротационной основе.

Он отметил, что это позволит системно развивать B2B форматы, презентовать экспортный потенциал и стимулировать прямые инвестиции.

Кроме того, Вахабов предложил активизировать развитие и практическое внедрение платформы ОЭС, охватывающей электронную сертификацию, логистику, таможенные процедуры и расчёты, что особенно важно для обеспечения участия малого и среднего бизнеса во внешней торговле.