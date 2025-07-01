Ханкенди готовится к саммиту: Карабах посетят лидеры нескольких стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ханкенди.

Как сообщает Trend, 3-4 июля лидеры стран-членов ОЭС встретятся в Карабахе.

В Ханкенди продолжается подготовка к саммиту. Жители города расценивают организацию в Ханкенди этого международного экономического мероприятия как знаменательное событие. Данное мероприятие также привлекает внимание к Ханкенди, который более 30 лет находился под оккупацией.

На саммите в Ханкенди будет обсуждаться развитие экономических связей между государствами-членами ОЭС, будущее региона, а также последние события в мире. Напомним, что Азербайджан стал членом Организации экономического сотрудничества после обретения независимости - в 1992 году.

В настоящее время членами организации являются Азербайджан, Турция, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Узбекистан. Отметим, что 16-й саммит ОЭС состоялся 9 ноября 2023 года в столице Узбекистана Ташкенте.

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