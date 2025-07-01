Азербайджан и Всемирный банк подписали кредитное соглашение в сфере возобновляемых источников энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между правительством Азербайджана и Всемирным банком подписано кредитное соглашение по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане".

Как сообщает во вторник Trend, между Открытым акционерным обществом "Азерэнержи" и Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка, были подписаны "Кредитное соглашение по проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане" и "Гарантийное соглашение между Азербайджанской Республикой и Международным банком реконструкции и развития по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане".

Кредитное соглашение на сумму 173,5 миллиона долларов США подписали председатель правления Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев и менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталмейстер, а гарантийное соглашение по кредитному договору подписали министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и Штефани Шталмейстер.

Привлечённый кредит обеспечит укрепление энергопередающей инфраструктуры для безопасной передачи электроэнергии от строящихся в Азербайджане ВИЭ-станций в энергосистему. Кредит привлекается на срок пятнадцать лет с льготным периодом в пять лет, а возврат кредита завершится в конце 2039 года. Участие правительства Азербайджана в проекте (31,2 миллиона долларов США) состоит из оплаты НДС и таможенных пошлин.

Основной целью проекта, срок реализации которого составляет 4 года, является улучшение функционирования энергосистемы ОАО "Азерэнержи" и поддержка безопасной интеграции строящихся объектов возобновляемых источников энергии в энергопередающую сеть в течение следующих 5 лет. В рамках проекта Всемирным банком будет профинансировано строительство 4 линий электропередачи 500 и 330 кВ общей протяженностью 341 км, а также приобретение трансформаторов и сопутствующего оборудования для подстанции "Наваи" с напряжениями 500/330/10 кВ.