По делу агентства "Sputnik Азербайджан" задержаны еще 5 человек

БАКУ /Trend/ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в Бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), задержаны 7 человек.

Как сообщает во вторник Trend, по возбужденному уголовному делу по статьям Уголовного Кодекса АР о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, два человека арестованы, еще пять привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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