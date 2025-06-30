Обсуждены различные аспекты азербайджано-болгарского стратегического партнерства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Болгарии Еленой Шекерлетовой.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были обсуждены различные аспекты азербайджано-болгарского стратегического партнерства, в том числе экономическая, торговая сферы, энергетическая безопасность, "зеленая" энергетика, гуманитарные, культурные и другие аспекты, будущие планы сотрудничества стран, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Подчеркивалась важность визитов на высшем уровне и политического диалога в развитии существующего стратегического партнерства между нашими странами. Была также отмечена роль Совместной комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Было доведено до внимания, что совместные инициативы, реализуемые в энергетической сфере, играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, отмечено наличие широких перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении, особенно для реализации новых проектов в сфере "зеленой" энергии.

Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии. Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра Фариз Рзаев, с болгарской стороны - заместитель министра иностранных дел Елена Шекерлетова.

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