Вырос объем иностранных инвестиций в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года из внешних источников финансирования в основной капитал было инвестировано 1,645 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель увеличился на 391,9 млн манатов, или на 31,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Из инвестиций в основной капитал из иностранных источников 1,194 млрд манатов было вложено в нефтегазовый сектор, а 451,9 млн манатов в ненефтегазовый сектор. По сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года объем инвестиций в основной капитал в нефтегазовом секторе увеличился на 9,6%, а в ненефтегазовом секторе - в 2,4 раза.

Отметим, что в целом за январь-май текущего года на развитие экономической и социальной сфер Азербайджана из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 6,695 миллиарда манатов, что на 0,8 процента меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 21,9 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 11,7 процента.