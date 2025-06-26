ЗАО “AzerGold” и Агентство развития медиа организовали очередной тренинг и медиатур для журналистов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной тренинг и медиатур для журналистов был организован ЗАО “AzerGold” и при поддержке Агентства развития медиа в рамках проекта “Повышение осведомленности представителей СМИ о горнодобывающем секторе”.

В соответствии со Стратегией коммуникаций акционерного общества на 2024-2026 годы, в мероприятии, которое состоялось в преддверии 150-летия национальной прессы Азербайджана, приняли участие более 30 журналистов, работающих на телевидении, в газетах и ​​онлайн-СМИ.

В первый день мероприятия в Гяндже прошли теоретические тренинги специалистов государственной компании по темам геологоразведки, добычи, переработки, организации продаж драгоценных металлов, охраны труда, а также охраны окружающей среды, коммуникаций, корпоративной социальной ответственности. В ходе тренингов, организованных в интерактивном формате, состоялись обсуждения по указанным направлениям, а также были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

Во второй день визита участники сначала ознакомились с условиями, созданными в Гянджинском центре аутизма, который действует в городе по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке ЗАО “AzerGold” и при организации Общественного объединения “Birge ve Sağlam”. Журналисты наглядно наблюдали за процессом реабилитации для индивидуального развития детей с расстройствами аутистического спектра. Затем они ознакомились с модульным зданием средней школы имени Салмихана Искендерова, построенным в поселке Гушчу Дашкесанского района по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке ЗАО “AzerGold”, а также с Книжным киоском, сданным в эксплуатацию в центре села Гушчу.

Визит продолжился медиа-туром, организованным ЗАО “AzerGold” на Човдарский интегрированный региональный участок по переработке (ЧИРУП) и на золотоносный рудник “Човдар”, расположенный в селе Човдар Дашкесанского района. Журналисты были ознакомлены с экологическими нормами и требованиями на золотоносном руднике Човдар, эксплуатационными работами, проводимыми на основе современных технологий, переработкой драгоценных металлов на ЧИРУП, процессом утилизации отходов.

Также в рамках проекта были проведены тестовые задания до и после обучения с целью установления уровня осведомленности журналистов о горнодобывающей отрасли.

В конце представителям СМИ были вручены сертификаты и памятные подарки.

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