Бакинская инициативная группа призывает к полной и справедливой деколонизации Гваделупы - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа не признаёт существование новых форм колониализма в современном мире и подчеркивает необходимость обеспечения полной и справедливой деколонизации Гваделупы на правовом, экономическом и культурном уровнях.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, выступая на конференции "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы" в Баку.

По его словам, основной целью конференции является обсуждение правовых, экономических, социальных и культурных аспектов все еще удерживаемой в XXI веке в колониальном рабстве Гваделупы, а также путей ускорения процесса деколонизации в соответствии с нормами международного права.

Исполнительный директор отметил, что право колониальных народов на самоопределение закреплено в качестве фундаментального принципа международного права.

"С юридической и политической точки зрения превращение Гваделупы в департамент Франции означает не конец колониализма, а его преобразование в новую форму. Посредством этой правовой игры Франция исключила Гваделупу из списка стран Организации Объединенных Наций, подлежащих деколонизации. Экономическая зависимость и социальное неравенство, возникшие на Гваделупе, были последствиями французской колониальной политики",- сказал он.

А.Аббасов отметил, что уровень безработицы на Гваделупе составляет 18–20 процентов, что втрое выше показателя основной части Франции.

"Около 70 процентов ВВП формируется за счет государственной поддержки и субсидий, цель которых - держать Гваделупу в экономической зависимости.

Социальные исследования в области культуры показывают, что языковые, исторические и духовные ценности гваделупского народа были ослаблены политикой ассимиляции.

Отмечается, что меры, направленные на сохранение и устойчивое развитие материального и нематериального культурного наследия Гваделупы, находящегося под эгидой ЮНЕСКО, до сих пор не носят широкомасштабного и структурированного характера, а имеющиеся инициативы в основном реализуются на локальном уровне и недостаточно скоординированно",- подчеркнул он.

В завершение Аббас Аббасов заявил: "Мы будем отстаивать право народа Гваделупы на самоопределение, их социально-экономическое развитие и культурное возрождение на основе норм и принципов международного права.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!