Снизился номинальный и реальный эффективный курс маната

По состоянию на начало июня текущего года эффективный курс азербайджанского маната показал небольшое снижение как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться